"Вибачте, але мене нудить": у Огневич росіяни вкрали пісню, співачка показала обурююче відео

Українці у коментарях підтримали артистку Злату Огневич і теж обурилися поведінці російських співачок.

Як повідомляє Politeka.net, росіяни звикли постійно красти, і Україна часто ставала головною країною, яку обкрадали наші сусіди. Вони переписували нашу історію, записували українських російськомовних письменників у росіяни та навіть крали народні пісні України.

Цього разу представники країни-агресора познущалися з пісні "Зозуля", яка належить репертуару Злати Огневич. Про це співачка розповіла у себе в Інстаграм.

"Споконвічно російська забава, красти і видавати за своє. У моєму рідному Криму звучить моя "Зозуля" російською мовою у виконанні двох лярв, які не знають про закони та авторські права…, хоча про що я пишу, які ПРАВА можуть бути у громадян росії. Вибачте, але мене нудить... Соромно, прикро, але чого ще чекати від болотян?", - зізналася Злата Огневич.

На відео, яке опублікувала співачка, дві дівчини у надто відвертих вбраннях танцюють на сцені та співають пісню української артистки. Роблять вони це не в оригіналі, а в перекладі російською мовою. При цьому так звані співачки такі безглузді, що співають під мінус із голосом Злати на беках.

Українці у коментарях підтримали Злату Огневич і теж обурилися поведінці російських співачок. При цьому багато хто не здивувався, адже росіяни чудово вміють тільки красти.

"Іспанський сором! Яка жесть", "Дно-днище", "Їм так далеко до вашого виконання", "Ганьба! Вони абсолютно нічого не можуть створити самі! Все безглузда, огидна копія!", "Герб рашки вживу - дві тупі курки!", - писали у коментарях.