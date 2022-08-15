Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
Успішна українська тенісистка Еліна Світоліна через рік після весілля оголосила про вагітність. Наразі спортсменка перебуває на сьомому місяці вагітності, але по ній і не скажеш, адже її фігура практично не змінилася. Із шанувальниками перша ракетка України поділилася знімками у купальнику.
В особистому обліковому записі в Інстаграм Еліна Світоліна опублікувала фото, зроблені на узбережжі Лігурійського моря в Монте-Карло, Монако. У кадрі спортсменка постала у трендовому роздільному купальнику жовтого кольору, накинувши на плечі легку білу блузу з льону. Щоб було зручніше фотографуватись на рифах, тенісистка одягла спортивні сандалії на масивній підошві. Очі від сонця сховала за трендовими сонцезахисними окулярами, а волосся забрала у високу зачіску.
"Найкращий із цих (монегаських) днів", - зазначила Еліна Світоліна.
"Ніжки", "Гарна майбутня матуся", "Мені так подобається твій крихітний акуратний животик", "Ти неймовірно гарна!", "Ти виглядаєш такою красивою", - захоплюються шанувальники.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес у велосипедках та об'ємній сорочці довела, що невисоким дівчатам носити оверсайз можна і потрібно.