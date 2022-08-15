Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

Успішна українська тенісистка Еліна Світоліна через рік після весілля оголосила про вагітність. Наразі спортсменка перебуває на сьомому місяці вагітності, але по ній і не скажеш, адже її фігура практично не змінилася. Із шанувальниками перша ракетка України поділилася знімками у купальнику.

В особистому обліковому записі в Інстаграм Еліна Світоліна опублікувала фото, зроблені на узбережжі Лігурійського моря в Монте-Карло, Монако. У кадрі спортсменка постала у трендовому роздільному купальнику жовтого кольору, накинувши на плечі легку білу блузу з льону. Щоб було зручніше фотографуватись на рифах, тенісистка одягла спортивні сандалії на масивній підошві. Очі від сонця сховала за трендовими сонцезахисними окулярами, а волосся забрала у високу зачіску.

"Найкращий із цих (монегаських) днів", - зазначила Еліна Світоліна.

"Ніжки", "Гарна майбутня матуся", "Мені так подобається твій крихітний акуратний животик", "Ти неймовірно гарна!", "Ти виглядаєш такою красивою", - захоплюються шанувальники.

Виглядає спортсменка чудово, і важко повірити, що вона перебуває на сьомому місяці вагітності. Її фігура зовсім не змінилася, а ніжки залишаються такими ж стрункими і підтягнутими. Мабуть, Еліна продовжує стежити за харчуванням та займається спортом . Це потрібно і для того, щоб після пологів вона змогла якнайшвидше повернутися на корт.

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