Еліна Світоліна на сьомому місяці вагітності захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

Успішна українська тенісистка Еліна Світоліна через рік після весілля оголосила про вагітність. Наразі спортсменка перебуває на сьомому місяці вагітності, але по ній і не скажеш, адже її фігура практично не змінилася. Із шанувальниками перша ракетка України поділилася знімками у купальнику.

На сьомому місяці: вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

В особистому обліковому записі в Інстаграм Еліна Світоліна опублікувала фото, зроблені на узбережжі Лігурійського моря в Монте-Карло, Монако. У кадрі спортсменка постала у трендовому роздільному купальнику жовтого кольору, накинувши на плечі легку білу блузу з льону. Щоб було зручніше фотографуватись на рифах, тенісистка одягла спортивні сандалії на масивній підошві. Очі від сонця сховала за трендовими сонцезахисними окулярами, а волосся забрала у високу зачіску.

"Найкращий із цих (монегаських) днів", - зазначила Еліна Світоліна.

На сьомому місяці: вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

На сьомому місяці: вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото у купальнику
Виглядає спортсменка чудово, і важко повірити, що вона перебуває на сьомому місяці вагітності. Її фігура зовсім не змінилася, а ніжки залишаються такими ж стрункими і підтягнутими. Мабуть, Еліна продовжує стежити за харчуванням та займається спортом. Це потрібно і для того, щоб після пологів вона змогла якнайшвидше повернутися на корт.
На сьомому місяці: вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

"Ніжки", "Гарна майбутня матуся", "Мені так подобається твій крихітний акуратний животик", "Ти неймовірно гарна!", "Ти виглядаєш такою красивою", - захоплюються шанувальники.

На сьомому місяці: вагітна Еліна Світоліна захопила стрункою фігурою на фото у купальнику

Нагадаємо, Дженніфер Лопес у велосипедках та об'ємній сорочці довела, що невисоким дівчатам носити оверсайз можна і потрібно.


Анастасия Березовская, Тудей





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