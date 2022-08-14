Понад 40 людей загинули у християнській церкві в Єгипті внаслідок пожежі

Понад 40 людей загинули та 14 отримали поранення внаслідок пожежі в приході Коптської православної церкви в робочому кварталі міста Гіза (передмістя Каїра) у Єгипті, повідомляє DW із посиланням на коптський портал "Ватані".

За попередніми даними, спалах відбувся в системі вентиляції будівлі. На момент НП у храмі перебувало близько 5000 осіб та проводилося богослужіння. За словами очевидців, пожежа призвела до масової паніки. Як зазначає "Ватані", серед загиблих - настоятель парафії.

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі у Facebook повідомив, що всі сили держави мобілізовані для забезпечення необхідного реагування. Для гасіння спалаху та надання медичної допомоги постраждалим було задіяно 15 пожежних розрахунків та безліч машин швидкої допомоги. Ас-Сісі вже поспілкувався телефоном із папою Олександрійським Феодором II.

Предстоятель Коптської православної церкви, папа Олександрійський і патріарх Престолу святого Марка у всій Африці і на Близькому Сході Феодор (Тавадрос) II висловив співчуття у зв'язку з "причиною, що заподіяла біль".

Уряд Єгипту обіцяє виплатити по 50 000 єгипетських фунтів (близько 2500 євро) сім'ям, які втратили батьків, та 25 000 фунтів (близько 1250 євро) у разі смерті іншого члена сім'ї.

Поранені отримають підтримку у розмірі 5000 фунтів (близько 250 євро). Крім того, для сімей, які втратили годувальника, передбачено щомісячну пенсію.

Християнська меншість у Єгипті — Коптська православна церква — належить до групи давньосхідних (дохалкідонських) церков, які від православних церков візантійської традиції елементами обряду і віровчення. Християнська меншість у Єгипті, єгиптяни-копти, становить близько 10 відсотків населення і налічує приблизно дев'ять мільйонів людей.