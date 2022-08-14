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2022-08-14
В Афганістані сильні повені забрали життя десятків людей
Стихія знищила сотні житлових будинків, серед загиблих є жінки та діти, інформує
© @Razarumi
В Афганістані рясні дощі призвели до повеней у трьох провінціях. Жертвами стихії стали щонайменше 21 особа,
Від потужних опадів постраждали багато селищ, що належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних та центральних районах країни.
Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що багато людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Антон Герасименко, ZN.ua