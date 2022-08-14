В Афганістані сильні повені забрали життя десятків людей

В Афганістані рясні дощі призвели до повеней у трьох провінціях. Жертвами стихії стали щонайменше 21 особа, повідомляє Xinhua.

Від потужних опадів постраждали багато селищ, що належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних та центральних районах країни.

Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що багато людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.