Шахрай обдурив українських військових на велику суму: "Гроші забрав у командира батальйону і втік"

українські військові, бійці ЗСУ

У Польщі затримано чоловіка, який обдурив українських військових на 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє польське видання WNP із посиланням на поліцію Познані та прокуратуру.

За даними слідства, чоловік видав себе посередником польсько-українського фонду та обіцяв придбати, а потім передати озброєння. Однак, отримавши гроші від командира батальйону, він зник.

39-річному чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Його заарештували у Пшезмерово поблизу Познані.

Як розповів речник прокуратури, чоловік привласнив майже 10 тис. доларів, зібраних українськими воїнами. Гроші призначалися на закупівлю зброї. «Ця людина виступала як посередник між польсько-українським фондом, який у результаті мав закупити техніку та передати її на схід», - зазначив прокурор Лукаш Вавжиняк.

поліція, Польща

«Однак, як з'ясувалося, гроші він забрав у командира батальйону та втік. Все сталося під час облоги Києва, коли бійці боролися із ворогом, ризикуючи власним життям. Коли він намагався зв'язатися з ворогом по телефону, бажаючи залишити при собі готівку, він вигадував усілякі історії. Він стверджував, що його пограбували, а гроші вкрали.

Наступна версія передбачала, що він повинен був бути поранений вогнепальним пораненням і був госпіталізований у поганому стані. Зрештою, це припустив, що він змінив місце проживання і знаходиться за кордоном», – описав прокурор.

війна, бої, дим, Ірпінь, Київська область


Алексей Ионов, politeka.net





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