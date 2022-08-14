Шахрай обдурив українських військових на велику суму: "Гроші забрав у командира батальйону і втік"
У Польщі затримано чоловіка, який обдурив українських військових на 10 тисяч доларів.
Про це повідомляє польське видання
За даними слідства, чоловік видав себе посередником польсько-українського фонду та обіцяв придбати, а потім передати озброєння. Однак, отримавши гроші від командира батальйону, він зник.
39-річному чоловікові загрожує до 5 років ув'язнення. Його заарештували у Пшезмерово поблизу Познані.
Як розповів речник прокуратури, чоловік привласнив майже 10 тис. доларів, зібраних українськими воїнами. Гроші призначалися на закупівлю зброї. «Ця людина виступала як посередник між польсько-українським фондом, який у результаті мав закупити техніку та передати її на схід», - зазначив прокурор Лукаш Вавжиняк.
«Однак, як з'ясувалося, гроші він забрав у командира батальйону та втік. Все сталося під час облоги Києва, коли бійці боролися із ворогом, ризикуючи власним життям. Коли він намагався зв'язатися з ворогом по телефону, бажаючи залишити при собі готівку, він вигадував усілякі історії. Він стверджував, що його пограбували, а гроші вкрали.
Наступна версія передбачала, що він повинен був бути поранений вогнепальним пораненням і був госпіталізований у поганому стані. Зрештою, це припустив, що він змінив місце проживання і знаходиться за кордоном», – описав прокурор.