Весілля в Бучі. Ведучий "Орла і решки" Євген Синельников одружився вдруге

Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников одружився вдруге. Обранкою українського режисера стала продюсер Наталія Кліпа. Весілля відбулося 12 серпня у звільненій від російських окупантів Бучі - в будинку, у підвалі якого пара з дітьми ховалася протягом двох тижнів, інформує Апостроф.

Перші кадри із церемонії на своїй сторінці в Instagram показав Алан Бадоєв. "Саме в цьому будинку мої дорогі друзі ховалися перший час війни. Два тижні в підвалі... Любов переможе все!, - написав у "сторіз" кліпмейкер. - Вірю в вас, люблю та знаю, це на все життя. Ви є один в одного".

Фото: instagram.com/alanbadoev

Більше знімків із весілля Синельникова та Кліпи опублікувала режисерка Яна Мазана. "Буча, серпень 2022", - підписала вона серію кадрів.

Наречена вибрала для скоромної домашньої церемонії мереживну сукню з відкритою спиною та знімними рукавами, а наречений віддав перевагу світлим лляним штанам та білій сорочці, а яскравим акцентом образу стали червоні кросівки.

Фото: instagram.com/ianamazana

Євген зробив пропозицію Наталі під обстрілами, режисер боявся, що не встигне сказати їй головних слів.

"Я вже був готовий до цього, просто шукав якийсь момент, якусь романтику. А одного дня під обстрілами зрозумів, що я можу просто не встигнути це зробити і вирішив зробити пропозицію. У мене навіть обручки не було, але, як виявилося , вона була і не потрібна ця обручка... Вийшло навіть романтичніше. Бо придумувати, кидати обручку в келих або щось таке - це вже все робили, а ось так, під обстрілами, коли "Гради" літають - такого ще ніхто не робив", - розповідав Синельников у програмі "Зірковий шлях".

Фото: instagram.com/ianamazana

Наталія Кліпа – продюсер у компанії BADOEVTEAM, а також співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID. Від попередніх стосунків вона виховує двох дітей.

Фото: instagram.com/ianamazana

Євген Синельников теж був одружений. Його колишня дружина Олена є співавтором програми "Орел і решка", продюсером та генеральним директором продакшн-студії "Teen Spirit". У цьому шлюбі народився син Олексій, якому нині 10 років.

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: instagram.com/ianamazana

Фото: facebook.com/eugene.sinelnikov.5


Наталка Лавринець, Апостроф





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