Весілля в Бучі. Ведучий "Орла і решки" Євген Синельников одружився вдруге
Ведучий тревел-шоу "Орел і решка" Євген Синельников одружився вдруге. Обранкою українського режисера стала продюсер Наталія Кліпа. Весілля відбулося 12 серпня у звільненій від російських окупантів Бучі - в будинку, у підвалі якого пара з дітьми ховалася протягом двох тижнів, інформує
Перші кадри із церемонії на своїй сторінці в Instagram показав Алан Бадоєв. "Саме в цьому будинку мої дорогі друзі ховалися перший час війни. Два тижні в підвалі... Любов переможе все!, - написав у "сторіз" кліпмейкер. - Вірю в вас, люблю та знаю, це на все життя. Ви є один в одного".
Більше знімків із весілля Синельникова та Кліпи опублікувала режисерка Яна Мазана. "Буча, серпень 2022", - підписала вона серію кадрів.
Наречена вибрала для скоромної домашньої церемонії мереживну сукню з відкритою спиною та знімними рукавами, а наречений віддав перевагу світлим лляним штанам та білій сорочці, а яскравим акцентом образу стали червоні кросівки.
Євген зробив пропозицію Наталі під обстрілами, режисер боявся, що не встигне сказати їй головних слів.
"Я вже був готовий до цього, просто шукав якийсь момент, якусь романтику. А одного дня під обстрілами зрозумів, що я можу просто не встигнути це зробити і вирішив зробити пропозицію. У мене навіть обручки не було, але, як виявилося , вона була і не потрібна ця обручка... Вийшло навіть романтичніше. Бо придумувати, кидати обручку в келих або щось таке - це вже все робили, а ось так, під обстрілами, коли "Гради" літають - такого ще ніхто не робив", - розповідав Синельников у програмі "Зірковий шлях".
Наталія Кліпа – продюсер у компанії BADOEVTEAM, а також співзасновниця рекламної агенції BADOEV ID. Від попередніх стосунків вона виховує двох дітей.
Євген Синельников теж був одружений. Його колишня дружина Олена є співавтором програми "Орел і решка", продюсером та генеральним директором продакшн-студії "Teen Spirit". У цьому шлюбі народився син Олексій, якому нині 10 років.