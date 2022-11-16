Тейлор Лотнер із "Сутінків" показав перші офіційні фото зі свого весілля

У п'ятницю, 11 листопада, відбулося весілля зірки кінофраншизи "Сутінки". Тейлор Лотнер, який прославився роллю Джейкоба, поділився першими офіційними фото з церемонії і показав свою красуню-наречену.

Святкова урочистість відбулася за межами Пасо-Роблес у Каліфорнії рівно через рік після того, як пара оголосила про заручини. 30-річний актор одружився зі своєю 24-річною тезкою Тейлор Дом, яку всі називають Тей.

На церемонії були присутні близько 100 гостей, серед яких члени сім'ї та друзі. Кільцями Тейлор Лотнер і Тей Дом обмінялися на заході сонця.

Ексклюзивний доступ до церемонії пара надала виданню Vogue, яке першим опублікувало чудові фото. Наречена виглядала чудово в довгій білій сукні з розрізом на спідниці, корсетом та напівпрозорими рукавами. Її образ завершували босоніжки на високих підборах та довга фата. Наречений вибрав класичний костюм, білу сорочку з чорними гудзиками, чорну краватку-метелик і лаковані туфлі на босу ногу.

Тейлор Лотнер отримав широку популярність завдяки фільму "Сутінки", в якому він зіграв роль перевертня з індіанського племені. Дивно, але після фіналу франшизи актор більше не зіграв у жодному успішному фільмі. Його також можна побачити у картинах "Погоня" разом із Лілі Коллінз та серіалі "Королеви крику".

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