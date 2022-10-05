"Все може затягнутися": Євген Кошовий з Квартал 95 розкрив, як готується до зими

Євген Кошовий

Зірка «Квартал 95» Євген Кошовий, який після повномасштабного вторгнення рф більше 30 днів прожив з родиною на паркінгу, розповів, що для нього найважливіше у підготовці до зими.

Нагадаємо, українців не раз попереджали, що ця зима буде дуже важкою. Окупанти будуть обстрілювати українські ТЕЦ ще частіше, намагаючись залишити мільйони людей без електрики, води і тепла.

Але Кошовий більше переймається не за себе, а за українських захисників.

«Теплі ковдри у нас ще є вдома. Що ще нам треба? Гарячий чай? Чайник є, чай є, вода є… Зараз потрібно думати не про те, як утеплити себе, а як утеплити наших бійців. Дай Боже, щоб до холодів війна закінчилася. Але всі ми прекрасно розуміємо, що це все може затягнутися», - розповів Кошовий виданню «КП в Україні».

Євген Кошовий

За словами артиста, зараз «кварталівці» шукають комплекти військової теплої форми, щоб відправити хлопцям на фронт.

«Отак і готуємося. Бо треба спочатку підготувати тих, хто тебе захищає», - підкреслив Кошовий.

Також актор розповів, що ще на початку війни вони відправляли теплі ковдри переселенцям з Маріуполя. І, ящко в цьому буде потреба, вони зроблять це знову.


Катерина Петренко, politeka.net





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