Письменник Салман Рушді отримав ножове поранення

За голову Рушді призначена винагорода у понад $3 млн.

Письменник Салман Рушді отримав ножове поранення
© OEL SAGET/AFP via Getty Images

Письменник Салман Рушді отримав ножове поранення в шию під час лекції у Сполучених Штатах. Інцидент стався в інституті Чатокуа в західній частині штату Нью-Йорк, повідомляє AP. Рушді брав участь у щорічній літній серії лекцій інституту.

75-річний письменник щойно вийшов на сцену, щоб представитися перед виступом, як до нього підійшов вдягнений у чорне невідомий і завдав удару.

Губернатор штату Нью-Йорк Кеті Хочул повідомила на прес-конференції, що Рушді вижив і був доставлений вертольотом до лікарні.

Більш детальної інформації про ступінь тяжкості травм Рушді наразі немає.

Зловмисника затримали на місці, повідомляє поліція штату.

Поліція також повідомила, що на лекцію Рушді був призначений державний поліцейський, який і здійснив арешт. З невідомих причин заходи безпеки посилено не було, незважаючи на десятиліття погроз письменнику та винагороду за його голову в мусульманському світі — понад 3 мільйони доларів будь-кому, хто його вб’є.

Рушді — британський письменник індійського походження. Він особливо відомий своїм четвертим романом «Сатанинські вірші», опублікованим у 1988 році.

В Ірані книга була заборонена за богохульство, а верховний лідер Ірану на той час, аятола Рухолла Хомейні, виніс релігійний смертний вирок, фетву, щодо Рушді.

Хомейні використав фетву, щоб закликати мусульман вбити Рушді, але в 1998 році МЗС Ірану запевнив Великобританію, що фетва не буде виконана.

Водночас, наразі Іран вважає, що фетва може бути скасована лише тим, хто її видав. Хомейні помер у 1989 році через кілька місяців після видання фетви Рушді.

Наступник Хомейні, нинішній верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї в 2005 році заявив, що фетва, винесена Рушді, все ще дійсна.

Погрози змусили Рушді переховуватися відповідно до програми захисту британського уряду, яка передбачала цілодобову озброєну охорону.

Проте останніми роками Рушді зміг жити відкритим життям. З 2000 року живе на Мангеттені, Нью-Йорк.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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