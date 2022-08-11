У Кирилівці на пляжі виявили труп відомого бізнесмена

У окупованій спорожнілій Кирилівці Запорізької області, 9 серпня, на пляжі було виявлено мертвим відомого бізнесмена Геннадія Передерія.

Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує Апостроф.

Тіло чоловіка виявили місцеві мешканці. Геннадій Передерій – власник ресторану "Фішка", який свого часу одержав табличку популярної програми "Ревізор".

За інсайдерською інформацією, у підприємця зупинилося серце. Однак чи це був нещасний випадок чи вбивство - невідомо. Окупаційна "влада" активно займається переділом майна та рейдерством.

У соцмережах Геннадія Передерія є фото з прапором України, також він публікував патріотичні заяви голови Кирилівської громади Івана Малєєва. Можливо, він став упоперек дороги окупантам.


Олена Руденко, Апостроф





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