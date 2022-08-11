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2022-08-11
У Кирилівці на пляжі виявили труп відомого бізнесмена
У окупованій спорожнілій Кирилівці Запорізької області, 9 серпня, на пляжі було виявлено мертвим відомого бізнесмена Геннадія Передерія.
Про це повідомляє Telegram-канал "РІА-Мелітополь", інформує
Тіло чоловіка виявили місцеві мешканці. Геннадій Передерій – власник ресторану "Фішка", який свого часу одержав табличку популярної програми "Ревізор".
За інсайдерською інформацією, у підприємця зупинилося серце. Однак чи це був нещасний випадок чи вбивство - невідомо. Окупаційна "влада" активно займається переділом майна та рейдерством.
У соцмережах Геннадія Передерія є фото з прапором України, також він публікував патріотичні заяви голови Кирилівської громади Івана Малєєва. Можливо, він став упоперек дороги окупантам.
Олена Руденко, Апостроф