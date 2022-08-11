Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" впала в кому: родичі розкрили важкий діагноз та попросили молитов

Відома американська актриса, зірка серіалу Беверлі-Хіллз, Деніз Даус впала в кому через тяжку хворобу.

Про стан актриси повідомили її родичі у соцмережах.

Сестра Деніз Дауз розповіла, що у знаменитісті діагностувала важку форму менінгіту.

«Я прошу підтримки і молитов для мене та моєї сестри. Нині вона перебуває у лікарні у комі, викликаної небезпечною формою менінгіту. Лікарі не знають, коли вона вийде з коми, оскільки її не викликали медичні препарати», — повідомила сестра Даус і додала, що щиро сподівається на одужання.

Шанувальники в коментарях побажали актрисі швидше піти на виправлення.

«Сподіваємося, Деніз ще прийде до тями», «Ви обов'язково одужаєте», «Деніз завжди була справжнім бійцем», «Вона справиться!», «Щиро сподіваємося, що найближчим часом Деніз одужає і вийде з коми», — пишуть у мережі.

Зазначимо, що Деніз Дауз американська акторка та режисер. Багатьом вона запам'яталася роллю Івон Тізлі у молодіжному серіалі "Беверлі-Хіллз 90210". Однак це далеко не єдина її роль. Актриса була задіяна в епізодичних ролях у багатьох успішних проектах — «Анатомія пристрасті», «Доктор Хаус», «Секретні матеріали», «Кістки», «Думати як злочинець» та багато інших.