Дружина продюсера "Квартал 95" показала потерпілого сина із травмою коліна: "Він плакав, а потім..."

Анна Саливанчук

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, актриса Ганна Саліванчук розповіла деталі нещастя, що сталося, з її сином.

Актриса Ганна Саліванчук влаштувала разом дітьми та батьками спеціальний відпочинок та вирушила до Буковеля. Проте її подорож не обійшлася без травм та неприємних пригод.

Раніше в медпункті лікарі відмовилися безкоштовно сказати Саліванчук, чи потрібно зашивати рану її маленького сина, і виставили ціну 3,5 тисячі гривень. Ганна викликала "швидку".

Після неї довелося проїхати 40 км на своєму авто, щоб довезти дитину до іншої лікарні. Коли вони прибули на місце, у лікарні нікого не було. Спочатку медсестри затягували із заповненням анкети, а потім лікар шокував актрису своєю поведінкою, спеціально залякуючи її сина.

«Відчуваю себе добре, але сильно болить. Болить коліно» - каже малюк у новому відео. "Він плакав, а потім сміявся" - уклала Ганна на питання про самопочуття дитини тепер.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила відео, де детально розповіла про проблеми медичного обслуговування в курортах Карпат.

Поранене коліно дитину все ж таки зашили, але медик відмовився розповісти Саліванчук, як доглядати шви, сказав "знайти іншого свого лікаря" і пішов.

"Будь ласка, Буковель, подумайте про те, що вам потрібні фахівці на місці, тому що це жах!!!! Добре, що у мене легка травма-а якщо щось серйозне", - наголосила артистка.


Дарина Силина, politeka.net





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