Ольга Фреймут показала, як відсвяткувала день народження батька під акордеон та українські пісні

Сьогодні у родині Ольги Фреймут справжнє свято – день народження її дорогого батька. З шанувальниками зірка українського шоу-бізнесу поділилася кадрами із веселого сімейного застілля.

Зараз Ольга Фреймут перебуває в Англії, куди поїхала після початку повномасштабної війни. А тому привітати свого тата зірка змогла на відстані.

В особистому мікроблозі артистка поділилася милим відео, знятим минулого року на дні народження батька в селі Підгірці, Львівської області, де мешкає вся її велика українська родина.

"Тато, з Днем народження, здоров'я та радості. І перемоги. Минулого року цього дня все було так спокійно і добре. На подвір'ї у Підгірцях святкували. Велика наша українська родина. Нехай знову буде так у всіх сімей, які зараз у розлуці", - написала у публікації Ольга Фреймут.

У відео, яким ведуча шоу "Ревізор" поділилася в особистому обліковому записі в Інстаграм-сторіз можна побачити, як її батьки танцюють під акордеон та солов'їні співи українських народних пісень. У справжній українській хаті, з бабусями та дідусями під пісні колоритного ансамблю відбулося святкування дня народження Михайла Коника – інженера та колишнього футболіста.

Варто зазначити, що мама ведучої – Ганна Коник походить від кримських німців, і в дівоцтві носила прізвище Фреймут, яке зараз використовує українська артистка як сценічне ім'я.

Нагадаємо, дочка Ольги Фреймут у топі без бюстгальтера похвалилася пишними формами.