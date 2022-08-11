Ольга Фреймут показала, як відсвяткувала день народження батька під акордеон та українські пісні
Сьогодні у родині Ольги Фреймут справжнє свято – день народження її дорогого батька. З шанувальниками зірка українського шоу-бізнесу поділилася кадрами із веселого сімейного застілля.
Зараз Ольга Фреймут перебуває в Англії, куди поїхала після початку повномасштабної війни. А тому привітати свого тата зірка змогла на відстані.
В особистому мікроблозі артистка поділилася милим відео, знятим минулого року на дні народження батька в селі Підгірці, Львівської області, де мешкає вся її велика українська родина.
"Тато, з Днем народження, здоров'я та радості. І перемоги. Минулого року цього дня все було так спокійно і добре. На подвір'ї у Підгірцях святкували. Велика наша українська родина. Нехай знову буде так у всіх сімей, які зараз у розлуці", - написала у публікації Ольга Фреймут.
Варто зазначити, що мама ведучої – Ганна Коник походить від кримських німців, і в дівоцтві носила прізвище Фреймут, яке зараз використовує українська артистка як сценічне ім'я.
Нагадаємо, дочка Ольги Фреймут у топі без бюстгальтера похвалилася пишними формами.