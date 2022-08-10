"Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ

Співачка Наталія Могилевська показала відео із Криму та звернулася до хлопців зі Збройних сил України.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та нещодавно створила свою моновиставу "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у своєму мікроблозі відео, а у підписі до нього звернулася до хлопців із ЗСУ.

Як видно, Наталя показала ролик, знятий 9 серпня у Криму після того, як там пролунали вибухи на військовій авіаційній базі російських окупантів. На кадрах можна побачити клуби диму, які здійнялися в небо після вибухів.

У підписі до публікації Могилевська звернулася до хлопців із Збройних сил України: Хлопці ЗСУ! Так тримати! Зробіть, будь ласка, нам ще подарунки до Дня незалежності. Чекаємо!

Українці в коментарях відразу почали обговорювати публікацію Наташі: "Хлопцям міцного здоров'я, а з нас - віра в швидку Перемогу", "Слава ВСУ!", "Можна раніше", "Господи прости, але на це можна дивитися вічно", "Краса, на яку можна дивитися вічно, коли горить щось російське", "Наступний кримський міст", "Так тримати!", "Це тільки репетиція. Боже, який подарували настрій! Слава ВСУ! Хлопці, ви у нас найкращі".