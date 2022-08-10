"Зробіть ще…": Могилевська показала, як палало в Криму і звернулася до хлопців із ЗСУ

Наталія Могилевська

Співачка Наталія Могилевська показала відео із Криму та звернулася до хлопців зі Збройних сил України.

Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні та нещодавно створила свою моновиставу "Я вдома", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася у своєму мікроблозі відео, а у підписі до нього звернулася до хлопців із ЗСУ.

Як видно, Наталя показала ролик, знятий 9 серпня у Криму після того, як там пролунали вибухи на військовій авіаційній базі російських окупантів. На кадрах можна побачити клуби диму, які здійнялися в небо після вибухів.

У підписі до публікації Могилевська звернулася до хлопців із Збройних сил України: Хлопці ЗСУ! Так тримати! Зробіть, будь ласка, нам ще подарунки до Дня незалежності. Чекаємо!

Українці в коментарях відразу почали обговорювати публікацію Наташі: "Хлопцям міцного здоров'я, а з нас - віра в швидку Перемогу", "Слава ВСУ!", "Можна раніше", "Господи прости, але на це можна дивитися вічно", "Краса, на яку можна дивитися вічно, коли горить щось російське", "Наступний кримський міст", "Так тримати!", "Це тільки репетиція. Боже, який подарували настрій! Слава ВСУ! Хлопці, ви у нас найкращі".


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."Дружина Решетника похвалилася несподіваним сюрпризом від чоловіка та синів: "Пішли на тренування, а прийшли..."
Вдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до УкраїниВдівець Руслани Писанки зізнався, чи збирається повертатися до України
"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше"Палять багато": у Підмосков'ї небо почорніло через пожежу, яка розгорається все сильніше
"Міс Україна Всесвіт" Неплях у крихітному костюмі викликала подив: "Бог все бачить""Міс Україна Всесвіт" Неплях у крихітному костюмі викликала подив: "Бог все бачить"
У Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv StageУ Києві стартував п’ятий фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Блок рекламы


Похожие новости
Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами: "Як добре співає"Аліна Гросу показала красуню-племінницю, яка пішла її стопами: "Як добре співає"
"Холостячка" Мішина показала, наскільки важко їй вдається привести тіло у форму: "Люблю свої тренування""Холостячка" Мішина показала, наскільки важко їй вдається привести тіло у форму: "Люблю свої тренування"
Дружина продюсера "Квартал 95" показала найсміливішу сцену за свою кар'єру: "Максимум..."Дружина продюсера "Квартал 95" показала найсміливішу сцену за свою кар'єру: "Максимум..."
"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати"Як зворушливо": Денисенко з "Кріпосної" показала романтичні фото з чоловіком, який пішов воювати
Дружина ведучого "Україна має талант" Решетніка публічно звернулася до чоловіка: "Життя було зовсім іншим..."Дружина ведучого "Україна має талант" Решетніка публічно звернулася до чоловіка: "Життя було зовсім іншим..."
"Холостячка" Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу: "Хочу привести своє обличчя до ладу!""Холостячка" Мішина показала, якою буває вранці без макіяжу та фотошопу: "Хочу привести своє обличчя до ладу!"
Екс-дружина Дзідзьо в "скандальній" позі несподівано звернулася до українців: "Кидайте каміння…"Екс-дружина Дзідзьо в "скандальній" позі несподівано звернулася до українців: "Кидайте каміння…"
Тіна Кароль сильно схудла і показала фото без макіяжуТіна Кароль сильно схудла і показала фото без макіяжу
"Здалося, що Джолі": Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядала десять років тому"Здалося, що Джолі": Камінська з "НеАнгелів" показала, як виглядала десять років тому
Дружина ведучого "Холостяка" Решетніка показала, чим балує свого чоловіка: "Пам'ятаю, як перший раз..."Дружина ведучого "Холостяка" Решетніка показала, чим балує свого чоловіка: "Пам'ятаю, як перший раз..."
Последние новости
Подгружаем последние новости