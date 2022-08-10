"Так чекала": Камінська з "НеАнгелів" повернулася до Києва і опинилася в обіймах молодого красеня

Слава Камінська

Колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська поділилася кадром із зустрічі з другом у Києві.

Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни разом із дітьми переїхала жити за кордон, часто ділиться з шанувальниками новинами про своє життя в Instagram. Так, цього разу зірка здивувала кадром зі свого повернення до Києва та зустрічі з давнім другом.

На новій фотографії Славу знято в затишній квартирі в компанії свого друга блогера Кирила Скачкова. Співачка буквально розтанула в його обіймах, тоді як блогера її шанувальники навіть не одразу впізнали, то він схуд. Перед камерою артистка з'явилася у стильному образі – на ній широкі світлі штани та строката блузка з квітковим візерунком. Волосся співачки розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Камінська написала: "Аріна Родіонівна приїхала пакувати в бебі бокс свого А.С. Сорі, сорі, сорі, сорі ". Шанувальники одразу почали коментувати нове фото артистки з її другом: "Ммм, що за локація?", "Нарешті", "Кіра шота худий прямо ваще", "Так чекала ваше фото", "Поверни своє обличчя", "Дубль два?", "Боні і Клайд", "Чекаємо веселих сторіс", "Брокколі, такий смішний".


Галина Струс, politeka.net





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