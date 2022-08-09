Дочка Олени Кравець у шкіряних штанах засвітила інтер'єр квартири, в якій мешкає у Києві

Приблизно з 15-річного віку донька зірки студії "Квартал 95" Олени Кравець мешкає окремо. На такі міри зіркова сім'я пішла після появи на світ двійнят – коли їм просто перестало вистачати місця усім членам сім'ї. Маша перебралася до подруги, і зараз, мабуть, теж мешкає окремо.

Дочка Олени Кравець у шкіряних штанах засвітила інтер'єр квартири, в якій мешкає у Києві

Поки Олена Кравець перебуває за кордоном із молодшими дітьми та дає благодійні концерти з акторами студії "Квартал 95", її 19-річна дочка повернулася до Києва. Дівчинка-підліток чудово проводить час із друзями, відвідує танцювальну студію та часто публікує свої фото в Інстаграм.

Цього разу у сторіз вона завантажила фото із квартири, в якій живе у столиці. У кадрі Маша Кравець постала у трендових широких штанах під шкіру, облягаючому лонгсливі та з сумочкою-багетом через плече. Дівчинка прибрала волосся назад у гладеньку зачіску та одягла трендові аксесуари.

Дочка Олени Кравець у шкіряних штанах засвітила інтер'єр квартири, в якій мешкає у Києві
До кадру потрапив інтер'єр столичної квартири. У ній рівні стіни, пофарбовані в темно-сірий відтінок, ідеально рівна біла стеля, панорамні вікна та дерев'яна підлога. Дівчинка зробила селфі, мабуть, із коридору. За її спиною вхід на кухню, де є невеликий диван і обідній стіл зі стильними стільцями. В іншій кімнаті розмістився великий диван темно-синього кольору, металевий стелаж та висока ваза.
Дочка Олени Кравець у шкіряних штанах засвітила інтер'єр квартири, в якій мешкає у Києві
Нагадаємо, Олена Кравець похвалилася новою стильною зачіскою - коротке каре з подовженою косою чілкою.


Анастасия Березовская, Тудей





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