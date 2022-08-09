Зірка фільму "Бріолін" Олівія Ньютон-Джон померла після 30-річної боротьби з раком

Померла Олівія Ньютон-Джон - американська актриса та співачка, володарка премії "Греммі", найбільш відома головною роллю у культовому мюзиклі "Бріолін" із Джоном Траволтою, інформує Апостроф .

Інформація про смерть Ньютон-Джон з'явилася на її сторінці у Facebook 8 серпня. Акторці було 73 роки, 30 із яких вона боролася з раком молочної залози.

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"Олівія мирно померла сьогодні вранці на своєму ранчо в Південній Каліфорнії в оточенні сім'ї та друзів", — йдеться у заяві.

Вперше рак у Ньютон-Джон діагностували у 1992 році. Після лікування та тривалої ремісії хвороба повернулася у 2013 році, а потім – у 2017-му. Згодом хвороба перейшла у 4-ту стадію, і вона боролася з болем за допомогою медичної марихуани.

Олівія Ньютон-Джон народився в Англії 26 вересня 1948 року в сім'ї офіцера військової розвідки МІ5 Брінлі Ньютона-Джона та Ірен Хелен Борн. Кар'єру співачки вона розпочала у віці 14 років, а у 1978 році знялася у мюзиклі "Бріолін".

Фото: Getty Images

В екранізації бродвейського хіта Ньютон-Джон зіграла Сенді - скромну дівчину, яка підкорює пробивним характером і несподіваним перетворенням крутого хлопця Денні Зуко (Джон Траволту). Мюзикл став найбільшим блокбастером 1978 року та приніс артистці світову славу. Також Олівія Ньютон-Джон виконала пісні Аріель у мультфільмі Disney "Русалонька".

У 1992 році після діагностики злоякісної пухлини у грудях актриса зробила радикальну мастектомію і пройшла курс хіміотерапії. Вона була прихильницею інформування широких мас про рак грудей, його діагностику та профілактику. У Олівії Ньютон-Джон залишилися чоловік Істерлінг та дочка Хлоя.