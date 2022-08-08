Чоловік Сумської пішов у військкомат, акторка поділилася переживаннями: "Він готовий..."

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Ольга Сумська поділилася, що, як і усі жінки, переживає за Віталія.

Відома українська актриса Ольга Сумська повернулася з Італії до України, де залишився її чоловік Віталій Борисюк. Народна артистка України у програмі "Слава+" розповіла про те, чи її чоловік воюватиме.

Актриса розповіла, що Віталій Борисюк військовозобов'язаний і від служби він не ухилявся. Втім, йому відмовили.

"Він ходив у військкомат - як і всі, хто зобов'язаний це зробити. І на той час, коли він прийшов, це було 2 тижні після початку. Йому сказали, що поки не на часі, тому що беруть тільки військових. Він готовий", – поділилася Ольга Сумська.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

"Тоді у військкоматі йому сказали - поки ми вам не даємо згоди. Спочатку заходять військові, люди, які навчалися цієї професії. Віталій - актор, але спортивна людина, яка володіє зброєю. Якщо потрібно буде, то, звісно, ??піде захищати", - додала вона.

Вона поділилася, що, як і всі жінки, переживає за Віталія. Однак наголосила, що зараз важливі думки тих жінок, чоловіки яких уже на передовій та захищають нашу країну.

"Так, я переживаю, ми, як люди, боїмося за своїх чоловіків. А скільки дівчат захищають Україну?! Скільки зараз уже людські життя втрачені? Ми не чуємо цієї статистики, але я переконана, що вона страшна", - додала вона.


Александра Павленко, politeka.net





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