Kalush Orchestra попросили скасувати виступ російської діджейки на фестивалі у Чорногорії

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», звернувся до організаторів фестивалю Sea Dance Festival у Чорногорії, з проханням скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц. Якщо цього не буде зроблено, музиканти обіцяють не брати участь у події. Відповідна заява з'явилася в «Історіях» гурту в Instagram.