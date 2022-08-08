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2022-08-08
Kalush Orchestra попросили скасувати виступ російської діджейки на фестивалі у Чорногорії
Українські музиканти заявляють, що інакше самі відмовляться виступати, інформує
Kalush Orchestra відмовилися виступати на одній сцені з Ніною Кравіц© Суспільне мовлення
Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», звернувся до організаторів фестивалю Sea Dance Festival у Чорногорії, з проханням скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц. Якщо цього не буде зроблено, музиканти обіцяють не брати участь у події. Відповідна заява з'явилася в «Історіях» гурту в
Фаїна Вауліна, ZN.ua