Kalush Orchestra попросили скасувати виступ російської діджейки на фестивалі у Чорногорії

Українські музиканти заявляють, що інакше самі відмовляться виступати, інформує ZN.ua.

Kalush Orchestra попросили скасувати виступ російської діджейки на фестивалі у Чорногорії
Kalush Orchestra відмовилися виступати на одній сцені з Ніною Кравіц
© Суспільне мовлення

Український гурт Kalush Orchestra, який цього року переміг на «Євробаченні», звернувся до організаторів фестивалю Sea Dance Festival у Чорногорії, з проханням скасувати виступ російської діджейки Ніни Кравіц. Якщо цього не буде зроблено, музиканти обіцяють не брати участь у події. Відповідна заява з'явилася в «Історіях» гурту в Instagram.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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