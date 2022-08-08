Навчання у школах у воєнний час: батькам роздають на підпис цікавий документ

Новий навчальний рік в Україні розпочнеться в умовах воєнного стану. Через постійну загрозу ракетних обстрілів зі сторони країни-терориста РФ у школах, які вирішили вийти на очне навчання, готують укриття, але батьків попереджають: заклад освіти не гарантує безпечних умов перебування дитини у випадку надзвичайної ситуації, інформує Апостроф .

У фейсбук-спільноті "Батьки SOS" поділилися документом про "Інформовану згоду батьків", відповідної до нього школа не гарантує безпеку дитини під час перебування у сховищі, яким слугуватиме напівпідвальне приміщення закладу.

Одна із шкіл Львівської області роздала бланк під назвою "Інформована згода батьків", у якому треба підтвердити: батьки погоджуються, що навчальний заклад "не гарантує безпечних умов перебування моєї дитини в ЗЗСО І-ІІ ст".

Тоді як більшість шкіл у тилових регіонах вже визначилися з укриттям для учнів під час повітряної тривоги, у Києві поки що вирішують, якою буде форма навчання – очна, дистанційна чи комбінована.

Як виявилося, у багатьох столичних школах бомбосховищами стали підвальні приміщення, не зовсім пристосовані для укриття людей від ударів снарядів, бом та ракет.

"Апостроф" дізнався в учительки з одного зі спальних районів Солом'янського району Києва про те, як її школа готується до нового навчального року та яка ситуація з укриттями.

"У нас на потоці 4 класи, ми плануємо виводити тих, хто в Україні, на поєднання очної і дистанційної форми, а один клас формуємо з тих дітей, які за кордоном, і він виходить на другу зміну, тобто після 14:00-15:00", - розповіла вчительна про організацію навчального процесу в її школі.

За її словами, більшість батьків у Києві не підтримують ідею очного навчання з різних причин, зокрема, через нововведення про зупинку транспорту під час повітряної тривоги, тому що дитина може їхати до школи, транспорт зупиняється, і вона незнає, що робити.

Крім того, багато київських шкіл будували за типовими проєктами, у яких не передбачено надійне сховище - тільки підвальне приміщення без двох виходів, без туалету, без вентиляції та інших умов тривалого перебування великої кількості людей. Однак, попри перевірки, робота над укриттям досі не починається.