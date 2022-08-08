Мешканці Дніпропетровщини втекли за кордон і вигадали, як заробити на війні: деталі цинізму

Мешканці Дніпропетровщини втекли за кордон і вигадали, як заробити на війні: деталі цинізму

Служба безпеки запобігла незаконному продажу оптової партії захисного спорядження, яке призначалося для потреб військових.

Серед вилученого у зловмисників – сотні одиниць бронежилетів, шоломів, оптичних пристроїв та приладів нічного бачення, пише Politeka.net з посиланням на СБУ.

Зазначається, що викрити схему стало можливим завдяки реагуванню СБУ спільно з Бюро економічної безпеки. Тоді правоохоронці ліквідували схему нелегального збуту військового спорядження та амуніції, які ввозили з-за кордону як гуманітарну допомогу.

Але, як повідомляють в СБУ, замість безкоштовної передачі на потреби оборони зловмисники збували його за завищеними цінами, а «прибутки» виводили у тінь.

Як виявилося, схему організували двоє мешканців Дніпропетровщини, які після вторгнення рф втекли за кордон за фальшивими документами. Наразі їм повідомлено про підозри.

Им часом військове спорядження на понад 15 млн грн. передано українським захисникам.


Катерина Петренко, politeka.net





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