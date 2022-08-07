Дружина Мірзояна Матвієнко зважилася повернутися до України після життя у Британії, кадри: "Зустріч..."

Тоня Матвієнко

Дружина Арсена Мірзояна Тоня Матвієнко повернулася назад в Україну, поділившись радісними кадрами у своєму блозі.

Арсен Мірзоян - відомий український співак і чоловік Тоні Матвієнко, дочки легенди української естради Ніни Матвієнко. У зіркової пари є спільна донька Ніна, при цьому Арсен виховує двох синів від минулих стосунків, а Тоня – дочку Уляну, яку народила у 17 років. Після початку війни Тоня поїхала з дітьми спочатку до Португалії, після чого поїхала до Німеччини, а потім оселилася в Британії, де влаштувала молодшу дочку до місцевої школи. Не забуває Матвієнко і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на цей раз Тоня опублікувала свіже фото, де була разом зі своїм другом Артуром Боссо. Як виявилось, Матвієнко повернулася назад до України.

"Зустріч через півроку", - написано було на сторіс і поставлено геолокацію - Київ.

А після цього Матвієнко поділилася кадрами, де бабуся гойдається з дочкою на дивані.


Артём Батечко, politeka.net





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