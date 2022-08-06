Дружина продюсера "Квартал 95" показала найсміливішу сцену за свою кар'єру: "Максимум..."

Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук показала, як їй доводилося зніматися, поділившись сміливим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук – відома українська актриса театру та кіно. Зірка знялася в кількох фільмах, багатьох серіалах і грала ролі в багатьох театральних виставах. Знаменитість має двох дітей, останній з яких народився восени 2020 року. Не забуває Саліванчук і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А на цей раз Ганна вирішила поговорити з українськими фанами.

"Задавайте запитання?", - написала Саліванчук, запрошуючи до розмови фанатів.

"Були оголені сцени?", - Запитав фанат у Ганни.

"Це - максимум", - написала у відповідь Саліванчук.

Також на відповідь Ганна прикріпила фото, на якому була зовсім без одягу. Зірка стояла біля вікна і прикривалася фіранкою, демонструючи свої розкішні вигини.



Варто зазначити, що Саліванчук, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.