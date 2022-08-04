НП із розпорошенням газу в метро Києва: у поліції зробили заяву

У Києві вдень 4 серпня на станції метро "Площа Льва Толстого" сталася НП - тут невідомий розпорошив газ в обличчя жінці.

Про це повідомили у столичній поліції.

В результаті інциденту газ потрапив і на інших пасажирів, які перебували на платформі. На щастя, нікому з пасажирів метро не знадобилася допомога медиків.

"До поліції Києва від жінки надійшло повідомлення про те, що невідомий у переході на станцію метро "Площа Льва Толстого" розпиляв їй в обличчя сльозогінний газ. За словами потерпілої, чоловік вчинив такі дії без очевидних причин", - повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці ведуть пошуки ймовірного зловмисника, інформує Апостроф .

Також у мережі публікували фото з місця подій.

Раніше "Апостроф" повідомляв, що вдень 4 серпня у великі міста України надійшло повідомлення про мінування вокзалів та ринків.