Дружина ведучого "Холостяка" Решетніка показала, чим балує свого чоловіка: "Пам'ятаю, як перший раз..."

Дружина ведучого популярних українських шоу "Холостяк", "Холостячка", "Україна має талант" Григорія Решетніка показала, що гутує для свого коханого.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина поділилася рецептом улюбленої страви ведучого — борщу.

"Борщ - наш ?Нарешті ЮНЕСКО вніс борщ до списку нематеріальної культурної спадщини і тепер не буде жодних запитань у сусідів, кому він належить. А взагалі, борщ - улюблена страва мого Коханого! Я готую різні його варіації дуже часто. Памятаю, як перший раз після одруження, на приготування борщу у мене йшло години чотири))) а тепер цей процес займає до години максимум", — поділилася дружина Решетніка.

Спершу Христина відварює м’ясний бульйон з лавровим листком і цибулею, і, коли бульйон готовий, одразу ж видаляє все, окрім м’яса.

"Попередньо на ніч замочую в воді квасолю (без цього інгредієнту мій Коханий не уявляє собі борщу) і відварюю її. До бульйону добавляю поступово картоплю, потім капусту і відварену квасолю", — пояснює дружина телеведучого.

Далі вона додає буряково-томатну заправку, борщ кипить іще хвилин 5 — і все готово.

"Посипаємо зеленню і подаємо до столу. Борщ має приємний аромат, насичений смак та яскравий колір", — хвалиться Решетнік.