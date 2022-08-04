Біда наздогнала Ганну Різатдінову в Іспанії, поліція не допомогла: "Що найбільш цинічне..."

Біда наздогнала Ганну Різатдінову в Іспанії, поліція не допомогла: "Що найбільш цинічне..."

Художня гімнастка Анна Різатдінова, яка також брала участь у шоу "Танці з зірками", потрапила в біду за кордоном.

На своїй сторінці в Instagram олімпійська чемпіонка, яка разом з сином наразі перебуває в Іспанії, розмістила пост-крик душі.

Спершу у її сина Романа підскочила температура, довелося звернутися до лікаря. Потім вдень Різатдінова поїхала у справах, залишивши орендовану автівку на стоянці в людному місті.

"Коли я повернулась до авто, я була у шоці. Скло було вибито, вкрадено рюкзак з усіма документами, дві валізи і речі, куплені в орендовану квартиру. Було 6 пакетів з новими речами для квартири ? Напевно працювали справжні професіонали, тому що так швидко і так багато речей вкрасти…", — розповіла Ганна.

Далі спортсменка поїхала в поліцію та написала заяву, але її одразу попередили, що навряд щось вдасться знайти.

"Що найбільш цинічне, сьогодні я приїхала на місце злочину, сподіваючись, що знайду хоча б паспорт. І побачила машину, з таким же розбитим заднім склом! Жах! Виходить, що ці злодії працюють щодня! І ніхто з місцевої влади не робить нічого! Сьогодні не було жодної поліцейської машини в цьому районі!", — наголосила Різатдінова.

На щастя, страховка принаймні покрила всі пошкодження орендованого авто.

"Після такого «вдалого» дня я прийшла додому і відчула температуру ?Що буде далі, не знаю…", — зізнається гімнастка.

Анна Різатдінова


Тарас Галушко, politeka.net





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