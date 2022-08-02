Лайма Вайкуле на концерті у Литві вийшла на сцену з прапором України

Популярна у країнах колишнього СРСР співачка Лайма Вайкуле під час концерту у литовському курортному місті Паланга вийшла на сцену з прапором України. Таким чином вона висловила свою позицію щодо війни, яку розв'язала в нашій країні Росія. У коментарі виданню Delfi Вайкуле заявила, що «інакше і бути не могло».