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2022-08-02
Лайма Вайкуле на концерті у Литві вийшла на сцену з прапором України
Співачка підтримала нашу країну та заявила журналістам, що «інакше і бути не могло», інформує
Лайма Вайкуле вийшла на сцену з прапором України© Toms Antons
Популярна у країнах колишнього СРСР співачка Лайма Вайкуле під час концерту у литовському курортному місті Паланга вийшла на сцену з прапором України. Таким чином вона висловила свою позицію щодо війни, яку розв'язала в нашій країні Росія. У коментарі виданню
Фаїна Вауліна, ZN.ua