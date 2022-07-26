Обстріл Чугуєва: під завалами Будинку культури знайшли тіло жінки

Пошуки ще двох людей, які перебували у будівлі під час обстрілу, тривають, інформує ZN.ua.

Обстріл Чугуєва: під завалами Будинку культури знайшли тіло жінки
© Суспільне мовлення

У вівторок, 26 липня, під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські війська обстріляли напередодні, рятувальники виявили тіло загиблої людини, інформує "Суспільне".

За попередньою інформацією, під бетонною плитою виявили загиблу жінку.

Пошуки ще двох людей, які перебували у приміщення під час обстрілу російських військ продовжуються.

Близько третьої ночі 25 липня, під час повітряної тривоги, у місті Чугуїв Харківської області пролунали потужні вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі населеного пункту.

Під ворожий вогонь потрапили школа та будинок культури, де на той момент перебували люди.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Руслана Писанка не афішувала свою хворобу: чоловік розповів про її останні дніРуслана Писанка не афішувала свою хворобу: чоловік розповів про її останні дні
Трагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відеоТрагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відео
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадриУлюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадри
Поки в Україні триває війна: Яна Соломко з "Холостяка" виступила на фестивалі в МосквіПоки в Україні триває війна: Яна Соломко з "Холостяка" виступила на фестивалі в Москві
«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії«Білий» квиток: де його отримати та чи мобілізують з ним до армії
Блок рекламы


Похожие новости
Під час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахісткиПід час обстрілу Харкова загинув 13-річний син відомої української шахістки
У Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВАУ Нікополі з-під завалів будинку дістали тіла двох загиблих, ще одна поранена жінка у лікарні — голова ОВА
"Нас врятували 10 хвилин часу": Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці"Нас врятували 10 хвилин часу": Олег Скрипка розповів, як дивом не постраждав під час обстрілу у Вінниці
"Ішли на заняття, що розвивають": з'явилося фото мами з донькою за півтори години до обстрілу Вінниці"Ішли на заняття, що розвивають": з'явилося фото мами з донькою за півтори години до обстрілу Вінниці
Хлопцям набагато тяжче: Святослав Вакарчук на Донеччині зустрівся з бійцями та заспівав під обстріламиХлопцям набагато тяжче: Святослав Вакарчук на Донеччині зустрівся з бійцями та заспівав під обстрілами
З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблихЗ-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблих
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Випускниця в амуніції отримала золоту медаль на порозі обстріляної школи: "Має ж бути хоч якась урочистість"Випускниця в амуніції отримала золоту медаль на порозі обстріляної школи: "Має ж бути хоч якась урочистість"
15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося
"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі"Тіло знайшли на глибині 7 метрів": рятівники розповіли про нову трагедію в Дніпрі
Последние новости
Подгружаем последние новости