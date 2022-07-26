Обстріл Чугуєва: під завалами Будинку культури знайшли тіло жінки

У вівторок, 26 липня, під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві, який російські війська обстріляли напередодні, рятувальники виявили тіло загиблої людини, інформує " Суспільне ".

За попередньою інформацією, під бетонною плитою виявили загиблу жінку.

Пошуки ще двох людей, які перебували у приміщення під час обстрілу російських військ продовжуються.

Близько третьої ночі 25 липня, під час повітряної тривоги, у місті Чугуїв Харківської області пролунали потужні вибухи. Російські окупанти завдали ракетних ударів по цивільній інфраструктурі населеного пункту.

Під ворожий вогонь потрапили школа та будинок культури, де на той момент перебували люди.