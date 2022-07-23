Камінська з "НеАнгелів" влаштувала гаряче тренування в міні, яскраві кадри: "Пікачу на мінімалках"

слава Камінська

Співачка Слава Камінська, зірка "НеАнгелів" показала, як тренується вдома, поділившись яскравими кадрами.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели". Після 15-річної кар'єри зірка пішла з колективу та зайнялася сольною кар'єрою. Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим. А цього разу Камінська поділилася новими сторісами, де влаштувала яскраве тренування.

"Пікачу на мінімалках", - написала Слава у сторіс, позуючи на килимку для занять.

"Я ж схудну?", - написала на другому сторіс Камінська, де робила другу вправу.

Варто зазначити, що Камінська, як і інші зірки, підтримує українців у війні із російськими окупантами. Зірка через свою позицію навіть встигла втратити акаунт в Інстаграмі, де мала мільйон фоловерів.


Артём Батечко, politeka.net





Интересные новости
Трагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відеоТрагедією обернулося свято біля басейну: людей засмоктало у величезну вирву, момент потрапив на відео
Буде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУБуде тобі, враже, так, як відьма скаже: українки знялися для унікального календаря на підтримку ЗСУ
Руслана Писанка померла в Німеччині через важку хворобуРуслана Писанка померла в Німеччині через важку хворобу
Через спеку Європу охопили смертельні лісові пожежі: відео та карта "апокаліпсису"Через спеку Європу охопили смертельні лісові пожежі: відео та карта "апокаліпсису"
Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"Бужинська позбавила дару мови розкішним образом у патріотичній сукні: "Час підтримувати вітчизняну економіку"
Блок рекламы


Похожие новости
Улюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадриУлюблениця Вакарчука Соловій у прозорій сукні не залишила байдужих: вражаючі кадри
Люди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного ХерсонаЛюди тікають пішки: Макс Барських показав щемливі кадри з рідного Херсона
Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри: "Нарешті зустрілися..."Alyona Alyona влаштувала ефектні танці з Jerry Heil, кадри: "Нарешті зустрілися..."
«Без човна – нікуди»: ливень з грозою градом обрушився на Київ, кадри негоди«Без човна – нікуди»: ливень з грозою градом обрушився на Київ, кадри негоди
Град, плаваючі машини та зупинка транспорту: негода наробила лиха у Львові, кадриГрад, плаваючі машини та зупинка транспорту: негода наробила лиха у Львові, кадри
Улюбленка Вакарчука Соловій у вбранні із вирізом полонила справжньою красою: ефектні кадриУлюбленка Вакарчука Соловій у вбранні із вирізом полонила справжньою красою: ефектні кадри
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
На Одещині двоє відпочиваючих підірвалися на міні під час запливу в мореНа Одещині двоє відпочиваючих підірвалися на міні під час запливу в море
Блискавка влучила в будинок, вода доходить майже до дахів машин: кадри погодного апокаліпсису в Києві
У Москві масштабна пожежа, гримлять вибухи: з'явилися подробиці та кадри з місця НПУ Москві масштабна пожежа, гримлять вибухи: з'явилися подробиці та кадри з місця НП
Последние новости
Подгружаем последние новости