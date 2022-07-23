Шерон Стоун у розтягнутій туніці здивувала новим талантом на підлозі: "Навіть твоя спина приваблива"

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Шерон зацікавила новим фото під час відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун цього року виповнилося 63 роки, але виглядає вона значно молодшою, яскравішою і розкішною, що подобається її шанувальникам. Зірка любить блищати в Інстаграм і без пафосних нарядів.

Перед картиною Шерон постала у розтягнутій жовтій туніці та сланцях. Сидячи спиною до камери, навіть так Стоун удалося звернути на себе увагу, особливо новим талантом – вона малювала щось масштабне та досить яскраве.

«О, славний вечір у моїй новій студії ???» - написала Шерон.

У мережі відповіли: «Як чудово ?? Хочете, щоб я приніс кілька закусок без глютена ? ? ?; Любов. Любов. Любов. У мене є ідеальна стіна для цього ?; Я люблю ці кольори; Така крута картинка!; Так круто! Навіть у латексних рукавичках! ?; навіть твоя спина приваблива; Ангели навколо твоєї нової студії. ??? Робіть там добрі справи! ?».

Нещодавно пройшов модний показ Dolce&Gabbana haute couture сезону осінь-зима 2022-2023, який Стоун відвідала вже традиційно. Вона є шанувальницею модного будинку, тому одразу обрала епатажне вбрання для появи на публіці.


Дарина Силина, politeka.net





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