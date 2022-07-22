Імунітет не витримав: чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті акторки

Ігор Ісаков, чоловік української телеведучої та акторки Руслани Писанки, вперше прокоментував трагедію. Він розповів, що життя його обраниці у 56 років забрала тяжка хвороба - онкологія.

Про це Ісаков написав на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що страшний діагноз Руслані поставили у Німеччині, хвороба була запущеною та швидко прогресувала: "У Русі був рак, на жаль, агресивна форма, і трохи запущений… Але так, як боролася вона, я не зміг би навіть наполовину… На жаль, імунітет не витримав... Отже, на жаль. Смерть і кремація".

Фото: instagram.com/pisankaruslana

Також чоловік знаменитості розповів, що прощання з Русланою відбудеться в Німеччині, у місті Кайзерлаутерн. Після оформлення всіх відповідних паперів прах зірки доправлять до України, і вже в Києві Ігор поховає дружину, інформує Апостроф.

"Перше прощання відбудеться по місцю останнього перебування, а саме: місто Кайзерлаутерн, Німеччина (Kaiserslautern, Deutschland). Час та точне місце буду знати пізніше, тож додатково повідомлю. Потім, після оформлення всіх паперів, я відвезу мою Русю додому. В Київ. Як скоро - то буде залежати тільки від швидкості оформлення. Тож місце та час похорону в Києві напишу додатково", - повідомив чоловік.

Фото: instagram.com/pisankaruslana

"Мій стан зараз опишу синонімами: розчавлений, зломлений, знищений… Знаю, що то б ніколи не сподобалось моїй дружині, тож намагаюсь потроху починати відпускати. Спробую зрозуміти сенс її улюбленого вислову " життя прекрасне", - зізнався Ісаков.


Любов Блажко, Апостроф





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