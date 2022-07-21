Поки в Україні триває війна: Яна Соломко з "Холостяка" виступила на фестивалі в Москві

Фіналістка романтичного реаліті "Холостяк-1" Яна Соломко виступила концерті у Москві, і війна в рідній Україні її не зупинила. Дівчина, яка наразі виступає під псевдонімом SOYANA, п'ять місяців мовчала про напад РФ на нашу країну, а тепер вирішила остаточно продемонструвати свою позицію.

Артистка засвітилася на фестивалі Summer Sound, який проходить у Москві та Санкт-Петербурзі. У своєму блозі в Instagram Соломко виклала відео виступу, однак доступ до своєї сторінки обмежила, інформує Апостроф .

На майданчику Дизайн Заводу в Москві Яна виконала кілька своїх композицій, після чого заявила, що їй "дуже приємно" виступати перед громадянами РФ . "Приємно з вами познайомитися. Мене звати SOYANA. Мені дуже приємно бути сьогодні тут разом з вами. Дякую вам величезне", - сказала вона зі сцени.

"Дуже неприємна несподіванка", "Зрозуміло, Лорак номер два", "О, пропажа. Де була, що робила? Перед фашистами-рашистами попою крутила?", "Блін, завжди вами захоплювалася від самого початку, шкода дуже, що зрадила рідній Україні", "Схоже, Чмерковський щось знав", "Яна я розчарована… В країні війна, а ви в Росію з російськомовними піснями", "Розчарування, шок, біль... Ви скачете перед тими, хто ненавидить ваш народ, українців, хто спонсорує і підтримує вбивства українців! І ще кричиш: "Мне приятно быть здесь!". Прям пріятно. Танці на кістках", "Завдяки своєму народу ви стали тоді відомою, не забувайте про це! Не можна зраджувати тих, хто вас любить", "Позбавити громадянства України та і все!" - прокоментували зраду Соломко користувачі мережі.

Фото: instagram.com/yana.solo

24 лютого фіналістка "Холостяка" висловилася про війну в Україні. Тоді у соцмережах вона написала: "Нема слів. По всій Україні оголошено воєнний стан. У Києві вся наша родина. Молимося за вас. Ні війні! Мир усім". Після чого було п'ять місяців мовчання. Наступний допис співачки з'явився вже наприкінці липня – її виступ на Summer Sound у Москві.

Фото: instagram.com/yana.solo

Яна Соломко народилася у селищі Чутове Полтавської області. Дівчина дійшла до фіналу в першому сезоні "Холостяка", однак головний герой Чмерковський обрав її суперницю - Олександру Шульгіну. Після цього артистка була певний час у складі гурту REAL O. На початку січня 2022 року стало відомо, що вона переїхала до Росії, де почала будувати кар'єру співачки.