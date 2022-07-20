Хотів обнести обмінник: поліцейський-грабіжник влаштував стрілянину посеред міста, деталі трагедії

поліція, копи, стрілянина, вбивство

Стрілянина закінчилася загибеллю добровольця з місцевої ТрО, який хотів запобігти пограбуванню.

У Рівному 27-річний поліцейський влаштував стрілянину під час пограбування пункту обміну валют. Перевертень у погонах вирішив пограбувати обмінник, а коли йому спробував завадити 42-річний чоловік, то застрелив його.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції у Рівненській області.

Загиблим виявився член добровольчого формування територіальної громади Рівного.

"Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати – отримав поранення. Медики "швидкої" намагалися врятувати чоловіка, проте проведені реанімаційні заходи результатів не дали – він помер. Під час огляду на тілі загиблого експерти виявили кульове поранення ключиці та рани голови", - повідомили у поліції.

Там також зазначили, що причетним до умисного вбивства у Рівному виявився 27-річний поліцейський із Львівщини. Він втік з місця трагедії на позашляховику Toyota Land Cruiser, і за сотню кілометрів за орієнтуванням його затримали.

"В результаті невідкладних розшукових заходів співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу та оперативники Рівненського РУП встановили, що зловмисник може пересуватися позашляховиком Toyota Land Cruiser. Вказаний транспортний засіб патрульні поліцейські зупинили в селі Опарипси Дубенського району на автодорозі "Київ-Чоп" повідомили у відділі комунікацій поліції.


Галина Струс, politeka.net





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