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2022-07-19
В Ірпені пролунали постріли біля центрального ринку: перші подробиці, фото та відео
У вівторок, 19 липня, в Ірпені біля центрального ринку чули стрілянину та вибух.
Про це пишуть у місцевих пабликах, інформує
Повідомляється, що було чути постріли та вибух гранати. Інформація щодо кількості пострілів різниться в діапазоні від п'яти до п'ятнадцяти.
На місці події вже перебувають медики, співробітники поліції та територіальна оборона. Також є інформація, що двох чоловіків "швидка" забрала з пораненнями.
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Маргарита Лепс, Апостроф