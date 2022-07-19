В Ірпені пролунали постріли біля центрального ринку: перші подробиці, фото та відео

У вівторок, 19 липня, в Ірпені біля центрального ринку чули стрілянину та вибух.

Про це пишуть у місцевих пабликах, інформує Апостроф .

Повідомляється, що було чути постріли та вибух гранати. Інформація щодо кількості пострілів різниться в діапазоні від п'яти до п'ятнадцяти.

На місці події вже перебувають медики, співробітники поліції та територіальна оборона. Також є інформація, що двох чоловіків "швидка" забрала з пораненнями.

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