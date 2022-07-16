У Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУ

"Звіти" про перерахування коштів на ЗСУ шахрай підробляв у фоторедакторі, інформує ZN.ua.

У Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і забирав собі донати людей на ЗСУ
© Офіс генпрокурора

У Києві затримали шахрая, який прикидався «волонтером» і просив людей надсилати через нього кошти нібито на допомогу Збройним силам України, але всі отримані кошти він залишав собі. Йому оголосили підозру у незаконному використанні благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України), повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, із середини квітня 2022 року підозрюваний у Telegram-каналі звертався до громадян із закликом про збір коштів, які згодом обіцяв передати Збройним Силам України. Для перерахування коштів псевдоволонтер вказував дані своїх банківських карток та майже всі зібрані добровільні пожертви витрачав на власні потреби. Щоб приховати це, чоловік перераховував 5 гривень на єдиний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ, після чого у фоторедакторі змінював суму внеску та робив фотозвіт.

У ході проведення обшуку за місцем його проживання вилучено банківські картки, на які здійснювався переказ коштів, ноутбук, флешка та гроші.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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