У столиці південно-західної землі Німеччини Баден-Вюртемберг, місті Штутгарт скасували сольний концерт російської оперної співачки Анни Нетребко через те, що вона "недостатньо явно дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна", інформує Апостроф .

Про скасування виступу повідомила прес-служба компанії-промоутера C2 Concerts. Артистка мала співати разом зі своїм чоловіком, азербайджанським тенором Юсіфом Ейвазовим, у парадному дворі Штутгартського замку 3 вересня. Однак шоу скасували через відмову земельної компанії нерухомості та будівництва Баден-Вюртемберга.

Фото: facebook.com/annanetrebko

Земельна компанія нерухомості та будівництва належить міністерству фінансів Баден-Вюртемберг та керує, серед іншого, державними замками та парками.

Міністр фінансів землі Даніал Баяз пояснив відмову у наданні майданчика тим, що проведення заходу створило б для Штутгарта "загрозу громадській безпеці та порядку аж до злочинів та заворушень".

Баяз ще в березні звинуватив оперну діву в тому, що вона недостатньо дистанціювалася від президента Росії Володимира Путіна. Він заявив тоді, що доки Нетребко не дистанціюється "правдоподібно", вона не співатиме у парадному дворі Штутгартського замку у вересні.

Нагадаємо, Анна Нетребко підтримувала терористів на Донбасі, а 2012 року була довіреною особою Володимира Путіна на виборах. Згодом вона засудила війну, розв'язану Росією в Україні, але не виступила проти Путіна.