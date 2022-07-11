З-під завалів будинку у Часовому Яру дістали ще тіла загиблих

За ніч з 10 на 11 липня рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у місті Часів Яр на Донеччині, у який влучила російська ракета, ще двох загиблих, а вранці ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв російського нападу зросла до 18, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

“Станом на 07:00 11 липня особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів 17 загиблих осіб, врятовано з-під завалів 6 осіб, проведено розчищення та розбір близько 137 тонн зруйнованих елементів будинку”, - повідомили у рятувальній службі вранці.

Згодом стало відомо, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

За попередніми даними ДСНС під завалами ще можуть знаходитись 22 людини, серед них дитина — хлопчик 9 років.

Рятувальна операція продовжується.