"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині

"Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!": розплата наздогнала чоловіка, який влаштував мовний скандал у магазині

В Одесі агресивний відвідувач магазину влаштував скандал через українську мову.

8 липня в магазині одного з мобільних операторів в Одесі стався скандал. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відвідувач обурився через те, що консультант обслуговував його українською мовою, почав агресивно вимагати працівника перейти на російську та став погрожувати йому. Продавець зняв на відео те, що відбувалося в магазині, та викликав поліцію.

Володимира (як з'ясувалося пізніше, так звуть скандаліста) роздратувала українська мова обслуговування, тому він заявив консультанту: "Ти не в Україні, ти в Одесі, друже!", — а потім почав переконувати працівника, який народився в Херсоні, що мешканці Одеси мають право говорити російською (хоча ніхто йому цього й не забороняв).

До того ж агресивний клієнт заявив, що він військовий, і спробував принизити продавця, назвавши його "усього лише працівником".

У суботу, 9 липня, очікувано з'явилося відео з вибаченнями. Ламаною українською Володимир, який працює охоронцем, зізнався, що не має жодного стосунку до ЗСУ чи тероборони. Скандаліст додав, що йому вручили повістку, і він готовий іти захищати Батьківщину. Але питання: чи потрібні потрібні такі захисники?


Тарас Галушко, politeka.net





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