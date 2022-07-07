Захищала Київ від окупантів: українська балерина Леся Воротнюк розповіла чому пішла воювати

З початком повномасштабної війни балерина Національної опери України Леся Воротнюк покинула трупу, щоби захищати свою країну від російських загарбників. Тендітна артистка київського балету змінила пачку на військову форму, пуанти на берці та пішла воювати, інформує Апостроф .

В інтерв'ю The Economist балерина пояснила, що взяла до рук зброю, щоб продовжити справу коханого чоловіка та батька своєї дитини. Він воював на сході України, але у 2019 році його вбили. Після загибелі чоловіка Леся вирішила, що у разі повномасштабного вторгнення РФ вона не сидітиме склавши руки.

Фото: economist.com

"Я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я воюватиму", - розповіла Воротнюк британському виданню.

30-річна Леся, озброївшись автоматом, чергувала на блокпостах та евакуювала мирних жителів із оточеного рашистами міста. "Я використала сільські дороги, щоб вивести людей. Переважно це були мої подруги, жінки з дітьми", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk

Потім балерину записали у військовий резерв країни, але у списках вона була далеко не першою, адже перевагу віддавали чоловікам із бойовим досвідом. У результаті Воротнюк взяли на службу, і вона захищала Київ від окупантів.

Леся зазначила, що між балетом та військовою службою є деяка корисна схожість. "Балет виховує дисципліну. Він загартовує силу духу і виробляє терпимість до болю. Пуанти тиснуть, боляче стояти навшпиньки, - розповідає балерина. - У тебе ноги в крові. Але незважаючи на це ти вчишся танцювати".

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk

Коли у столиці активні бойові дії припинилися, Леся знову повернулася до танців. Однак будь-якої миті жінку можуть призвати назад, тому вона майже щодня вправляється у стрільбі. Водночас балерина продовжує волонтерити та допомагати нужденним. На тлі ракетних ударів по місту вона розуміє, що війна не закінчилася і вона дуже близько.

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk