Захищала Київ від окупантів: українська балерина Леся Воротнюк розповіла чому пішла воювати

З початком повномасштабної війни балерина Національної опери України Леся Воротнюк покинула трупу, щоби захищати свою країну від російських загарбників. Тендітна артистка київського балету змінила пачку на військову форму, пуанти на берці та пішла воювати, інформує Апостроф.

В інтерв'ю The Economist балерина пояснила, що взяла до рук зброю, щоб продовжити справу коханого чоловіка та батька своєї дитини. Він воював на сході України, але у 2019 році його вбили. Після загибелі чоловіка Леся вирішила, що у разі повномасштабного вторгнення РФ вона не сидітиме склавши руки.

Фото: economist.com

"Я могла стріляти. Це моє хобі. Я знала, що якщо буде повномасштабне вторгнення, я не поїду за кордон. Я воюватиму", - розповіла Воротнюк британському виданню.

30-річна Леся, озброївшись автоматом, чергувала на блокпостах та евакуювала мирних жителів із оточеного рашистами міста. "Я використала сільські дороги, щоб вивести людей. Переважно це були мої подруги, жінки з дітьми", - поділилася вона.

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk

Потім балерину записали у військовий резерв країни, але у списках вона була далеко не першою, адже перевагу віддавали чоловікам із бойовим досвідом. У результаті Воротнюк взяли на службу, і вона захищала Київ від окупантів.

Леся зазначила, що між балетом та військовою службою є деяка корисна схожість. "Балет виховує дисципліну. Він загартовує силу духу і виробляє терпимість до болю. Пуанти тиснуть, боляче стояти навшпиньки, - розповідає балерина. - У тебе ноги в крові. Але незважаючи на це ти вчишся танцювати".

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk

Коли у столиці активні бойові дії припинилися, Леся знову повернулася до танців. Однак будь-якої миті жінку можуть призвати назад, тому вона майже щодня вправляється у стрільбі. Водночас балерина продовжує волонтерити та допомагати нужденним. На тлі ракетних ударів по місту вона розуміє, що війна не закінчилася і вона дуже близько.

Фото: instagram.com/lesiavorotnyuk


Наталка Лавринець, Апостроф





Интересные новости
alyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культуриalyona alyona та Jerry Heil до свята Івана Купала випустили кліп – у ньому історія української культури
Башта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадриБашта "Москва-сіті" горить у центрі столиці рф: перші кадри
Володимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбуВолодимир Дантес вперше розповів, як пережив розлучення з Дорофєєвою після 10 років шлюбу
Влітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗВлітку кількість інфікованих Covid-91 в Європі потроїлася порівняно з весною – ВООЗ
"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру"Настав вирішальний час": Jerry Heil та Alyona Alyona готують несподівану музичну прем'єру
Блок рекламы


Похожие новости
З діагнозом "трансгендерність" до армії не беруть: Монро розповіла, що робитиме у разі призовуЗ діагнозом "трансгендерність" до армії не беруть: Монро розповіла, що робитиме у разі призову
Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав донькуКолишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку
Керівник "Дизель Шоу" пояснив, чому образив Ксенію Мішину та зажадав вибаченьКерівник "Дизель Шоу" пояснив, чому образив Ксенію Мішину та зажадав вибачень
Екс-підопічна Монатика Ліда Лі розповіла про друзів, яких втратила: "На жаль, у мене..."Екс-підопічна Монатика Ліда Лі розповіла про друзів, яких втратила: "На жаль, у мене..."
Україна зустріла на курорті Баскова і розповіла йому про російські бомбардування: "Як вам, нормально?"Україна зустріла на курорті Баскова і розповіла йому про російські бомбардування: "Як вам, нормально?"
Київський симфонічний оркестр виступив на саміті НАТОКиївський симфонічний оркестр виступив на саміті НАТО
На Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихіїНа Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихії
Білик розповіла, де зараз її екс-чоловік Дікусар, який пішов у ЗСУ: "Не може часто розмовляти"Білик розповіла, де зараз її екс-чоловік Дікусар, який пішов у ЗСУ: "Не може часто розмовляти"
"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами"Останні події, які...": Андраде, яка пішла від Потапа, скучила за концертами
Українська телеведуча закохалася в чоловіка молодше її на 20 років:"Мама і син його не дуже сприймають"Українська телеведуча закохалася в чоловіка молодше її на 20 років:"Мама і син його не дуже сприймають"
Последние новости
Подгружаем последние новости