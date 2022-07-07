Колишня наречена Володимира Кличка зізналася, чому від неї пішов коханий і забрав доньку

Український боксер Володимир Кличко та американська актриса Гейден Панеттьєр остаточно розірвали стосунки у серпні 2018 року. З того часу їхня спільна дочка Кайя Євдокія проживає з батьком та бабусею у Києві. І ось, через багато років стало відомо, чому розлучилася солодка парочка.

Варто зазначити, що наразі дочка Володимира Кличка перебуває у безпеці. Раніше шанувальники американської актриси дуже переживали і поцікавилися, де зараз дочка Гейден, і вона зізналася, що вже не в Україні.

Днями зірка серіалу "Нешвілл" дала перше за довгий час інтерв'ю. Виданню People вона зізналася, що багато років боролася із наркотичною залежністю. Вона була залежною від психоактивних речовин, а її стан погіршився після народження дитини, коли в неї почалася післяпологова депресія.

"Я була на вершині світу і все зруйнувала... Мені здавалося, я досягла дна, коли відкрився люк", - наголосила колишня наречена Володимира Кличка.

Гейден Панеттьєр розпочала свою зіркову кар'єру в 11 років і одразу стала зіркою мильних опер. Їй було лише 15 років, коли хтось із її команди став пропонувати "таблетки щастя" перед виходом на червону доріжку.

"Вони мали підбадьорювати мене під час інтерв'ю. Я гадки не мала, що це недоречно, і до чого це мене приведе", - зазначила актриса.

Між зйомками Гейден Панеттьєр налягала на алкоголь та приймала опіоїди, а її кар'єра процвітала. Але все завдяки тому, що вона з'являлася тверезою на зйомках. Але ситуація почала виходити з-під контролю та з роками вона вже не уявляла свого життя без наркотиків та алкоголю. Ситуація погіршилася через вагітність та після народження дитини.

"У мене ніколи не було почуття, що я хочу нашкодити своїй дитині, але я не хотіла проводити з нею час", - наголосила актриса.

Гейден Панеттьєр зізналася, що алкоголь зруйнував її стосунки із Володимиром Кличком. Зірка вислизала з дому, щоби випити з подругами.

"Він не хотів бути поряд зі мною. Я сама не хотіла бути поруч із собою. Але з опіатами та алкоголем я на мить могла відчути себе щасливою. Тоді я почувала себе гірше, ніж раніше. Це був період саморуйнування", - зазначила актриса.

Вона прокидалася з тремтінням у руках і не могла розпочати день без кількох ковтків алкоголю. У 2018 році Гейден Панеттьєр прийняла рішення відправити свою дочку жити з батьком в Україну, бо розуміла, що не може належним чином піклуватися про неї.

"Це було найважче, що мені колись доводилося робити. Але я хотіла бути для неї найкращою мамою - а іноді це означає, що треба розлучитися з дитиною", - заявила колишня наречена Кличко.

Стан здоров'я зірки погіршився, і вона опинилася у лікарні із жовтяницею. Її печінка відмовляла. І лише після восьми місяців у реабілітаційному центрі змогли повернути актрису до нормального життя.

Нагадаємо, колишня наречена Кличко сильно схудла і змінилася до невпізнання.