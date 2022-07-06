Вийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у Кременчуці

Вийшла перший день на нову роботу: 22-річна Юлія показала, якою вона була до удару по ТЦ у Кременчуці

22-річна Юлія зазнала важких поранень в результаті ракетного обстрілу ТЦ «Амстор» в Кременчуці.

В той день, 27 червня, дівчина вперше вийшла на нове місце роботи - Юлія влаштувалася у магазин косметики - і мала працювати до 18.00. Але вже після обіду опритомніла у лікарні.

"Залишалося працювати три години, але вже потім я нічого не пам'ятаю, я прокинулася в реанімації. І все", - розповіла дівчина.

Як саме вона там опинилася – дівчина не пам’ятає. У Юлії травми голови, щелепи, рук, її тіло у подряпинах, опіках та у бінтах.

Через значні травми Юлію, яку врятували з-під завалів, навіть було важко віпзнати. Якою вона була до трагедії дівчина показує на своїх фото. Але Юлія не впадає у відчай, лікується і вірить у найкраще.

Додамо, станом на 4 липня загальна кількість загиблих в результаті ракетного удару по ТЦ «Амстор» становить 21 особу і одна людина досі вважається зниклою безвісти.

У вівторок, 5 липня, в місті провели провели панахиду за загиблими.

"Усі ці 9 днів у ТЦ "Амстор" несли квіти, свічки та іграшки. Сьогодні на Святошинському цвинтарі відбулося прощання з ще одним померлим. Зараз щодня відбувається похорон людей, які загинули 27 червня від падіння російської ракети. Слідчі продовжують працювати на об'єкті. Завтра "Амстор" почнуть захищати парканом для безпеки людей. Остаточних даних щодо загиблих у Кременчуцькому ТЦ поки що немає”, – повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.


Катерина Петренко, politeka.net





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