На війні з Росією загинув брат української гімнастки

Українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко повідомила про загибель брата.

Сергій Краснов перебував на фронті у лавах Збройних сил України та протистояв вторгненню Росії.

"Загинув герой України. Мій брат, спочивай з миром. Царство тобі небесне", - написала Онопрієнко у сторіс Instagram .

Вікторія Онопрієнко виступає за збірну України з художньої гімнастики з 2018 року. Вона є срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 у командних вправах, чемпіонкою України-2020 та учасницею Олімпіади у Токіо.