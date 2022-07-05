На війні з Росією загинув брат української гімнастки

Вікторія Онопрієнко повідомила про загибель близького родича, інформує ZN.ua.

На війні з Росією загинув брат української гімнастки
Онопрієнко втратила на війні брата

Українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко повідомила про загибель брата.

Сергій Краснов перебував на фронті у лавах Збройних сил України та протистояв вторгненню Росії.

"Загинув герой України. Мій брат, спочивай з миром. Царство тобі небесне", - написала Онопрієнко у сторіс Instagram.

Вікторія Онопрієнко виступає за збірну України з художньої гімнастики з 2018 року. Вона є срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 у командних вправах, чемпіонкою України-2020 та учасницею Олімпіади у Токіо.


Данило Слесь, ZN.ua





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