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2022-07-05
На війні з Росією загинув брат української гімнастки
Вікторія Онопрієнко повідомила про загибель близького родича, інформує
Онопрієнко втратила на війні брата
Українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко повідомила про загибель брата.
Сергій Краснов перебував на фронті у лавах Збройних сил України та протистояв вторгненню Росії.
"Загинув герой України. Мій брат, спочивай з миром. Царство тобі небесне", - написала Онопрієнко у сторіс
Вікторія Онопрієнко виступає за збірну України з художньої гімнастики з 2018 року. Вона є срібною призеркою чемпіонату Європи-2018 у командних вправах, чемпіонкою України-2020 та учасницею Олімпіади у Токіо.
Данило Слесь, ZN.ua