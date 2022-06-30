Немає часу на сварки: Потап відповів Насті Приходько за публічні образи під час війни

Не встигли українці відійти від публічних розбірок Оксани Білозір та Олі Полякової, як у мережі назрів новий скандал. Цього разу конфлікт стався між Настею Приходько та Потапом. Співачка виступила з невтішними словами на адресу репера, на що той нагадав їй, що в країні йде війна, і сварки та з'ясування стосунків на публіці не на часі, інформує Апостроф.

Приходько на своїй сторінці Facebook репостнула новину із заголовком: "Потап і Настя заявили, що більше ніколи не виступатимуть в Росії". У підписі до публікації співачка назвала репера "г*вном". Фоловери зажадали пояснень, і вона виклала все у коментарях.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

"Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися у Палаці Україна він мене образив. За що був посланий на х*й. Тоді він бігав і налаштовував усіх проти мене і дуже негарно відгукувався у колах, за мої дії проти Росії і я про це знаю... А зараз намагається бути патріотом, забувши про те, як у Кремлі знімав штани! Г*вно? Г*вно… Мені гидко читати ці висери двоособистої людини! Я йому не вірю і прощати за жалюгідні Букви не буду!", - пояснила Приходько.

Фото: Facebook/Анастасія Приходько

Потап з відповіддю не зволікав. На своїй сторінці в Instagram музикант виклав скріншот новини із образами Приходько та культурно звернувся до колеги. Репер зазначив, що зараз не час згадувати колишні образи та шукати ворога всередині країни, оскільки саме цього і добивається країна-окупант Росія. За його словами, усю агресію краще трансформувати на допомогу Україні.

"Вельмишановна Анастасіє Костянтинівна, під час повномаштабної війни з путінською Росією, усім зрозуміло, що ділити українців на поганих і хороших - це підтримувати саме те, на що сподівається наш з Вами, Анастасіє, ворог. Він спить і бачить, як ми всі пересварились і розділились та втратили силу єдності і міць нашої згуртованості! Нам потрібні всі люди, які допомагають Україні, на будь яких фронтах! Особливо артисти! І зараз саме час показати, що є тільки одна справа, одна мета - перемога!", - написав Олексій Потапенко.

Фото: instagram.com/realpotap/aprykhodko.com

Потап додав, що після перемоги України буде багато часу для з'ясування стосунків, але під час війни це недоречно.

"Зараз ми всі єдина сила і немає у нас з Вами права і часу на свари і хибні спогади, зараз ми разом! Від Монатіка до Полякової, від Калуша до Кварталу - ми патріоти і кожен із нас робить свою справу заради України! Я впевнений у Вашій, Анастасіє, любові до своєї нації, до своєї рідної Землі, тому хочу, щоби всі артисти України були об’єднані так, як наш народ, наша армія, наші волонтери! Вони для нас з Вами Героїчний приклад", - зазначив музикант.


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Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)



Наталка Лавринець, Апостроф





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