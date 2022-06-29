Київ накрила потужна негода, частина столичних вулиць виявилися затоплені. Кадри погодного "апокаліпсису" у столиці опублікував Телеграм-канал "Реальний Київ". 29 червня на Київ обрушилася сильна гроза з рясним дощем, шквальним вітром і місцями з градом. У багатьох районах через зливу виявилися затоплені дороги і магазини. Місцями сіьлний вітер повалив дерева. Крім того, багатьох киян налякав розкотистий грім. А в одному з районів блискавка навіть влучила в житловий будинок.



Блискавка влучила в будинок, вода доходить майже до дахів машин: кадри погодного апокаліпсису в Києві

Блискавка влучила в будинок, вода доходить майже до дахів машин: кадри погодного апокаліпсису в Києві

Київ накрила потужна негода, частина столичних вулиць виявилися затоплені.

Кадри погодного "апокаліпсису" у столиці опублікував Телеграм-канал "Реальний Київ".

29 червня на Київ обрушилася сильна гроза з рясним дощем, шквальним вітром і місцями з градом.

У багатьох районах через зливу виявилися затоплені дороги і магазини. Місцями сіьлний вітер повалив дерева.

Крім того, багатьох киян налякав розкотистий грім. А в одному з районів блискавка навіть влучила в житловий будинок.

На кадрах зі столиці можна побачити, що в місцях особливо сильних затоплень вода доходила практично до дахів автомобілів.

У КМДА повідомили про те, що на місцях підтоплень вже працюють дорожники.

"Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському та Солом'янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на просп.Леся Курбаса та на б-рі Ромена Роллана. Чергування бригад триває на вул.Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. "Лівобережна", - повідомили в КМДА.

Негода також обрушилася і на найближчі до Києва населені пункти. Так, в селі Демидів удар блискавки пошкодив міст через річку Ірпінь, який в лютому підірвали в ході бойових дій, а пізніше відновили.


Дарья Волкова, politeka.net





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