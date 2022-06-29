Новостей.COM ⇒
2022-06-29
На Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихії
У середу, 29 червня, після пекельної спеки Київ накрили потужні грозові дощі та шквальний вітер, які наробили багато лиха. Про наближення негоди попереджали у столичній мерії, інформує
Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації киян у соцмережах.
Сильна злива призвела до затоплень низки вулиць, машини буквально потопали у воді, а сильний вітер у деяких місцях повалив дерева.
У деяких районах сипав град. Стихія була такої сили, що позривали навіть номери з автомобілів.
Вранці у мерії Києва повідомляли, що в столиці можлива гроза зі шквальним вітром. Рекомендували закрити вікна, а на вулиці не стояти біля рекламних щитів, різних конструкцій дерев, не паркувати біля них машин.
Ксенія Срібнянська, Апостроф