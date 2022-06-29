На Київ обрушилася потужна злива: фото та відео розгулу стихії

У середу, 29 червня, після пекельної спеки Київ накрили потужні грозові дощі та шквальний вітер, які наробили багато лиха. Про наближення негоди попереджали у столичній мерії, інформує Апостроф .

Про це повідомляє "Апостроф", посилаючись на публікації киян у соцмережах.

Сильна злива призвела до затоплень низки вулиць, машини буквально потопали у воді, а сильний вітер у деяких місцях повалив дерева.

У деяких районах сипав град. Стихія була такої сили, що позривали навіть номери з автомобілів.

Вранці у мерії Києва повідомляли, що в столиці можлива гроза зі шквальним вітром. Рекомендували закрити вікна, а на вулиці не стояти біля рекламних щитів, різних конструкцій дерев, не паркувати біля них машин.