15-річного Микиту знайшли після трьох місяців пошуків в Одесі: що сталося

поліція, люди

15-річного Микиту Карпенка, який три місяці тому зник в Одесі, знайшли.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

За даними слідства, через бойові дії хлопець виїхав за кордон до Німеччини разом зі знайомими. За словами юнака, він не сповістив про це матір, тому що був відсутній телефонний зв’язок. Наразі жінка поїхала до сина.

поліція, штраф

У поліції нагадали, що Микита пішов з дому у березні 2022 року. Він перестав виходити на зв’язок із родиною.

поліція, машина поліції


Алексей Ионов, politeka.net





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