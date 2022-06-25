Російський злочинець одружився з українкою на Прикарпатті: деталі події
На Прикарпатті працівники Міграційної служби області виявили 46-річного громадянина росії, який є у санкційному списку РНБО.
Про це йдеться у
Цей громадянин рф є обвинуваченим у вчиненні низки злочинів насильницького та майнового характеру на території України і, за інформацією правоохоронців, вважається суб’єктом злочинного впливу.
Його подальше перебування в Україні може мати негативний вплив на публічний порядок і загрожувати інтересам забезпечення національної безпеки України, тим паче в умовах збройної агресії рф.
Працівники Міграційної служби з’ясували, що чоловік в’їхав до України наприкінці 2017 року. Тут він отримав посвідку на тимчасове проживання на підставі шлюбу з українкою. У зазначений термін росіянин не покинув межі України, мешкав в одному з регіонів України з недійсним паспортом.
На чоловіка склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 статті 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Його помістили у спеціалізованому закладі для тимчасового перебування іноземців. Працівники Міграційної служби готують позовну вимогу про примусове видворення росіянина з України.