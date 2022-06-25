Нікітюк показала непристойний жест шахраям, які намагаються на ній нажитися: "Ой, щось зачухався"

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк жорстко поставила на місце шахраїв, які вирішили ъъ використовувати.

Як пише Politeka.net, популярна ведуча відреагувала на нахабну провокацію. Як з'ясувалося, в мережі використовують ім'я та образ Нікітюк для обману українців. У своєму Instagram ведуча поділилася скріншотом з пропозицією про допомогу і її фото, опубліковане шахраями.

При цьому Нікітюк помітила, що її повідомлення про шахраїв Instagram вже кілька видаляв.

"Я так зрозуміла, що блочити мене стало мало: не допомагає, немає результату. І вже розводять людей від мого імені.", - обурилася ведуча.

Нікітюк не залишила дії аферистів без відповіді.

"Ой, щось око зачухалось«, - поскаржилася Леся, "чухаючи" своє око середнім пальцем.

Легко можна зрозуміти, що таким чином Нікітюк вирішила відповісти шахраям, продемонструвавши їм непристойний жест.

"Що робити? Не ведемося на шахрайство. Робимо, допомагаємо і перемагаємо", - поділилася оптимізмом ведуча.

Зазначимо, що шахраї розміщували в соцмережах рекламу, в якій українцям пропонувалося отримати «допомогу від Лесі Нікітюк і європейських брендів».


Дарья Волкова, politeka.net





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