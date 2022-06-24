HBO готує продовження "Гри престолів" - новий серіал присвятять Джону Сноу

Автор "Гри престолів" Джордж Мартін підтвердив, що Кіт Герінґтон повернеться до ролі Джона Сноу у новому серіалі під робочою назвою "Сноу", інформує Апостроф .

З 2011 по 2019 рік британський актор грав одного з ключових персонажів "Гри престолів" - позашлюбного сина Старків Джона Сноу. У своєму блозі Мартін розповів, що сьогодні "HBO розробляє чотири серіали-наступники" "Гри престолів", один з яких є ідеєю Герінґтона.

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"У недавньому інтерв'ю Емілія Кларк вже згадала, що "Сноу" був ідеєю Кіта Герінґтона, - написав Мартін. - Так, саме Кіт подав нам цю ідею. Я не можу назвати вам імена сценаристів/шоураннерів, оскільки це ще не було дозволено. Але Кіт також привів їх, свою власну команду, і вони чудові".

Мартін додав, що "залучений" до серіалу про Джона Сноу, сценарій для якого вже написаний.

"Команда Кіта відвідала мене тут, у Санта-Фе, і працювала зі мною та моєю командою блискучих, талановитих сценаристів та консультантів над створенням шоу, - написав Мартін. - Написані сценарії, дані примітки, написані друга і третя чернетки. Поки це все. Так працює телебачення. Зверніть увагу: ще нічого не було схвалено, і немає жодних гарантій, коли це буде".