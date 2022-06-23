Не вважаю цю державу батьківщиною: Актор "Дизель Шоу" Євген Сморігін висловився про Білорусь

Євген Сморігін має білоруський паспорт, але вважає себе українцем. Актор "Дизель Шоу" вже 15 років живе, працює та виховує трьох дітей у Києві. Незважаючи на те, що гуморист народився та виріс у Білорусі, після 24 лютого він перестав вважати країну, яка допомагає Росії у війні проти України, своєю батьківщиною, інформує Апостроф .

Про це він розповів в інтерв\'ю програмі "Зірковий шлях". "Так, паспорт у мене білоруський. Але коли з рідної мені Білорусі летять ракети в моїх дітей, які є українцями, але вони мої діти, то вибір тут очевидний. Я не вважаю батьківщиною ту державу, з якої дозволяють обстрілювати ракетами мою сім\'ю", - сказав актор.

Євген Сморігін із дружиною та дітьми

Фото: instagram.com/smorigin_evgeni

"У мене дружина українка та діти до 16 років. Їм у 16 років потрібно робити вибір, хто вони – українці чи білоруси. Вибір очевидний", - додав Сморігін.

На запитання журналістки, чи змінить Євген після перемоги громадянство Білорусі на українське, актор відповів: Може бути. Наразі одна мрія – щоб усе це якнайшвидше закінчилося. Щоб настав мир, і ми могли повернутися до мирного життя. Решта згодом".

Євген Сморігін разом із дружиною Лідією виховує трьох дітей - доньку Єлизавету та синів Олександра та Олексія, який разом із татом знімається у серіалах "Дизель Студіо".

Оскільки актор має білоруський паспорт і трьох дітей, після початку повномасштабного російського вторгнення він зміг виїхати за межі України. Наразі сім\'я перебуває у Болгарії.